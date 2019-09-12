Realme RMX1991 с крутой камерой

Некоторое время назад появилась информация о том, что смартфон Realme RMX1991 с выйдет в свет с чипом Snapdragon 730G и камерой, которая удивит всех своим высоким разрешением. Теперь смартфон прошел сертификацию и можно с уверенностью говорить о том, что устройство действительно получит камеру на 64 мегапикселя. Это довольно высокое разрешение для камеры смартфона, который, фактически, не является даже флагманом или около того. Это стандартный смартфон среднего класса с довольно мощным процессором, который легко справляется с любыми поставленными перед ним задачами. Вопрос только в том, сколько такой смартфон будет стоить. Если за него попросят вменяемых денег, то это будет точно лучшее решение на рынке за эти деньги.