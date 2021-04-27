Realme RMX3142 / RMX3143 замечены в TENAA

Загадочный смартфон бренда Realme с номером RMX3142 был замечен на китайском сайте сертификации. Позже на той же платформе был замечен ещё одно устройство с номером модели RMX3143. Теперь же более подробная информация о характеристиках обоих телефонов известна.

Realme RMX3142 / 3 оснащены AMOLED-дисплеем с диагональю 6,43 дюйма, который обеспечивает разрешение Full HD + 1080 x 2400 пикселей. В дисплей интегрирован сканер отпечатков пальцев. На левом краю устройств расположены кнопки регулировки громкости, а с правой стороны расположена клавиша включения. Основная камера устройств предлагает 64-мегапиксельный объектив и два дополнительных объектива: 8 + 2. Фронтальная камера свою очередь получила модуль на 32-мегапиксель.

RMX3142 / 3 работает на неизвестном восьмиядерном процессоре с тактовой частотой 2,8 ГГц. Ожидается, что смартфоны поступят в Китай в вариантах с 6 ГБ, 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти, а также с вариантами хранения 128 ГБ и 256 ГБ. Устройства питаются от аккумулятора емкостью 4400 мАч и работает под управлением ОС Android 11. Сертификация 3C показала, что смартфоны получать поддержку быстрой зарядки на 65 Вт.

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