Realme V15 вскоре выйдет в Индии

Бюро индийских стандартов сотовой связи (BIS) одобрило смартфон Realme V15, который вчера был официально представлен в Китае. Сертификация в BIS — хороший намек на то, что глобальный запуск Realme V15 может быть близок, и Индия может стать одним из первых рынков, где новинку представят. Конечно, стоит понимать, что после запуска в Индии может пройти еще достаточно много времени, после чего устройство отправят в Европу и Россию, так как сертификация для глобального запуска требует приличных средств от производителя. С другой стороны, этот смартфон выглядит достаточно интересным решением, чтобы пользователь действительно мог насладиться качеством, сборкой и производительностью за разумные деньги. Ждем анонса в нашей стране.