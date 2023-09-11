Realme V50 получит 12 ГБ ОЗУ

В базе данных китайского сертификационного агентства TENAA обнаружились сведения о смартфоне Realme V50, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, регулятор подтверждает наличие корпуса с габаритами 165,7:76:7,89 мм и массой 190 граммов, 6,72-дюймового IPS-экрана с разрешением 1080:2400 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, операционной системы Android 13 с прошивкой Realme UI 4.0, 6-нанометровой платформы MediaTek Dimensity 6100+, 4 ГБ, 6 ГБ, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной и 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ и 512 флеш-памяти, батареи ёмкостью 5000 мАч, сдвоенной основной камеры с модулями на 13 Мп и 2 Мп, селфи-камеры на 8 Мп.

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