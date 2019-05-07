Realme X показался на фото

На просторах интернета длительное время обсуждали смартфон Realme X и его функции, которые вроде как были слиты китайскими инсайдерами. Однако, вскоре оказалось, что информация была действительно правдивой и новинка получит не только выдвижную камеру, но и довольно большой дисплей, который займет больше 91% пространства на лицевой панели. То есть, этот смартфон может действительно удивить вас своими характеристиками и функциями, тогда как большинство крупных брендов стоят на месте. Осталось только надеяться, что смартфон за такие деньги будет пользоваться спросом и компания продолжит работать в этом же направлении, радуя нас интересными продуктами за вполне разумную цену. А пока что просто ждем релиза нового устройства.