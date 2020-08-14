Realme X3 Pro получит дисплей нового поколения

В последнее время многие производители смартфонов стали достаточно активно работать в направлении новых дисплеев с более высокой частотой обновления матрицы. Например, производители все чаще стали выпускать дисплеи с частотой обновления 120 Гц, что позволяет получать больше удовольствия в различных играх, да и просто при просмотре ленты социальных сетей. Теперь у нас появилась информация, что смартфон Realme X3 Pro тоже получит такой дисплей, что устройство будет работать при достаточно высокой частоте обновления и это позволит насладиться плавностью картинки. Вопрос только в том, сколько Realme X3 Pro будет стоит, ведь многие пользователи надеяться получить доступное устройство, а такой экран может повысить стоимость продукта в разы.

Комментарии и отзывы Realme X3 Pro
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