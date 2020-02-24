Realme X50 Pro 5G покорит аудиторию

Если вы думали, что современные смартфоны с хорошим набором бонусов обязаны стоять дорого, то я спешу вас огорчить. Официально представлен смартфон Realme X50 Pro 5G, который при наличии весьма крутого железа, стильного дизайна, лучшего на рынке дисплея и прочих различных характеристик может весьма спокойно похвастаться ценой на уровне среднего класса от известного бренда. Хитрость в том, что это не самый известный бренд, у него не такие высокие продажи, а значит, производитель хочет привлечь к себе внимание. И именно за счет низкой стоимости, которая привлекает пользователей, бренд хочет победить конкурентов с более высокой ценой за те же возможности и функции. С другой стороны, нужно понимать, что и доверия к этому бренду тоже меньше.