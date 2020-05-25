Realme X50 Pro Player Edition получил систему охлаждения с графитом

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme X50 Pro Player Edition, который получил поддержку мобильных сетей 5G. Новинку также оснастили топовым чипсетом Snapdragon 865, 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц, аккумулятором ёмкостью 4200 мач, поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт, системой охлаждения с использованием графита, основной квадрокамерой с главным модулем на 48 Мп, сдвоенной фронтальной камерой с модулями на 16 и 2 Мп, а также двумя расцветками Light Speed Silver и Phantom Black. Вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти обойдется в 380 долларов, 8/128 ГБ – 420 долларов, а 12/128 ГБ – 460 долларов. Старт продаж намечен уже на 1 июня.