Realme X7 Max 5G покажут 4 мая

В последнем выпуске вопросов разработчикам генеральный директор Realme India Мадхав Шет подтвердил, что 4 мая компания Realme проведет свое крупнейшее мероприятие по запуску в году. Он сообщил, что компания анонсирует первый в Индии смартфон с процессором Dimensity 1200 и некоторые другие продукты, которые будут не менее интересными для потенциальных покупателей. Предполагается, что смартфон Realme на процессоре Dimensity 1200 сначала поступит на индийский рынок под названием Realme X7 Max 5G. Естественно, только этим рынком производитель не ограничится, так что в обозримом будущем устройство выйдет и на других рынках, среди которых, безусловно, будет и рынок России — ранее производитель именно так свои гаджеты и запускал.