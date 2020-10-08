Realme X7 Pro 5G замечен в базе данных NCC

Realme X7 5G был запущен вместе с Realme X7 Pro в Китае в прошлом месяце. Компания ранее сообщала, что ряд моделей будет представлен в Европе.

Судя по всему, модель также будет запущена на нескольких рынках, поскольку на прошлой неделе она была зарегистрирована агентством NBTC Таиланда. Модель Realme с номером модели RMX 2121 была замечена тайваньским агентством NCC.

В списке NCC есть изображения устройства, а также батареи и зарядное устройство SuperDart мощностью 65 Вт. По дизайну телефон аналогичен китайской модели.

Смартфон на изображении оснащен 6,55-дюймовым дисплеем с дырочками, а на задней панели расположены четыре камеры. Другие детали, подтвержденные списком NCC, включают 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти которые работают в паре с процессором MediaTek Dimensity 1000+.