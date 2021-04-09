Realme X7 Pro Extreme Edition появился в продаже

Компания Realme дала старт продажам смартфона Realme X7 Pro Extreme Edition, который может похвастаться корпусом толщиной всего 7,8 мм и массой 170 граммов. За версию на 8/128 ГБ просят 350 долларов, а за вариант на 12/256 ГБ памяти – 400 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц, частотой дискретизации 360 Гц, яркостью 1200 кд/м2 и подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой с главным модулем на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и макромодулем, платформой Dimensity 1000+, оперативной памятью LPDDR4x, флеш-памятью UFS 2.1, предустановленной ОС Android 11 с надстройкой Realme UI 2.0, жидкостным охлаждением, батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт.