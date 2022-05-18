Realme анонсировал Narzo 50 5G и 50 Pro 5G

Сегодня были анонсированы два новых смартфона серии Narzo 50 — Narzo 50 5G и Narzo 50 Pro 5G. Оба смартфона оснащены дисплеями с частотой 90 Гц, чипсетами MediaTek Dimensity и батареями емкостью 5000 мАч с зарядкой 33 Вт.

Narzo 50 Pro 5G получил 6,4-дюймовую AMOLED-панель с частотой обновления 90 Гц, разрешением FHD+ и защитой Corning Gorilla Glass 5. На задней панели находится основная камера на 48 МП, сверхширокоугольная камера на 8 МП и макрокамера на 2 МП. MediaTek Dimensity 920 находится у руля с 6/8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Телефон загружает Realme UI 3.0 поверх Android 12. Другие примечательные характеристики включают сканер отпечатков пальцев под дисплеем, стереодинамики с Dolby Atmos и разъем для наушников.

Realme Narzo 50 Pro 5G выпускается в цветах Hyper Blue и Hyper Black по базовой цене 285 долларов за комплектацию 6/128 ГБ. Модель на 8/128 ГБ стоит 300 долларов. Открытые продажи стартуют 26 мая.

Narzo 50 5G оснащен большим 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Телефон оснащен чипом MediaTek Dimensity 810, а также 4/6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ памяти. Вы получаете двойную камеру на задней панели с 48-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой.

Селфи-камера имеет разрешение 8 Мп. Сторона программного обеспечения покрыта Realme UI 3.0 поверх Android 12. Narzo 50 также получает стереодинамики и разъем для наушников, а также боковой сканер отпечатков пальцев. Realme Narzo 50 5G выпущен в двух цветах Hyper Blue и Hyper Black.