Realme готовит к выходу топовый камерофон

Компания Realme объявила, что на выставке MWC 2025 в начале марта будет представлен смартфон с топовой камерой. Производитель обещает основную камеру с главным модулем на базе сверхкрупной матрицы и модуль с оптическим телеобъективом. Также тизеры сообщают о некоем аппаратном обеспечении, вдохновленным DSLR-камерами. Возможно, речь идет об отдельной кнопке спуска затвора. Также на презентации дебютируют глобальные версии Realme 14 Pro и 14 Pro+.

Напомним, что Realme 14 Pro характеризуется 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2412:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц, частотой ШИМ-затемнения (PWM) 3840 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300-Energy, ОЗУ LPDDR4X, системой охлаждения площадью 6000 мм² и графитовым листом на 13 487 мм², сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP66, IP68 и IP69.

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