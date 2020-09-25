Realme готовит новый дисплей

В последнее время на рынке смартфонов достаточно много различных технологий, которые позволяют пользователю наслаждаться своим гаджетом за вполне разумные деньги и получать какие-то возможности, которых нет у потенциальных конкурентов. Например, компания Realme решила выпустить в продажу свой смартфон, который может похвастаться специальным экраном — у него камера фронтальная расположена именно под самим дисплеем. То есть, вы не видите камеру смартфона в процессе использования гаджета, вам не нужно переживать о вырезах в дисплее и так далее. С другой стороны, пользователь при этом получает полноценную диагональ, которая вполне справляется с поставленными задачами вроде просмотра фильмов или сериалов. Интересная новинка.

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