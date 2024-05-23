Realme официально представила смартфон GT 6T

Сегодня компания Realme официально представила смартфон Realme GT 6T, ознаменовав возвращение серии GT на международные рынки. Данный смартфон доступен в цветах Fluid Silver и Razor Green, являясь одним из самых производительных решений на современном рынке. Стоит отметить, что новый Realme GT 6T поставляется в чёрной коробке в комплекте с защитным чехлом, инструментом для извлечения SIM-карты, кабелем для зарядки и зарядным устройством на 120 Вт с технологией GaN. На фронтальной панели гаджета находится 6,78-дюймовый 120 Гц 8T LTPO изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 2780x1264 пикселей. Он защищён при помощи закалённого стекла Gorilla Glass Victus 2 и имеет максимальную яркость 6000 нит, а также поддержку Dolby Vision.

В дисплее есть центральное отверстие для селфи-камеры на 32 Мп с сенсором Sony IMX615, плюс имеется сканер отпечатков пальцев под экраном для биометрической аутентификации. Сканер отпечатков работает быстро и точно, но его размещение чуть выше было бы удобнее для использования. На тыльной панели смартфона имеется покрытие Nano Mirror — гаджет имеет двойное покрытие (одно использует технологию нано-зеркального покрытия, а другое, покрывающее большую часть панели, выполнено с использованием технологии Misty AG Process). Ещё здесь имеется основная камера на 50 Мп и ультраширокоугольная камера на 8 Мп. Так что с технической точки зрения это крайне интересное решение для большинства покупателей со всего мира.