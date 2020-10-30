Realme официально выпустила версию Realme C15 Qualcomm

Realme официально выпустила смартфон Realme C15 Qualcomm Edition.

Новая версия представляет собой обновленную версию C15, которая впервые была выпущена в марте 2020 года.

Основное различие между двумя версиями заключается в том, что эта модель оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 460 по сравнению с чипом MediaTek Helio G35 на более ранней модели. В остальном C15 Qualcomm Edition имеет такие же характеристики, как и версия MediaTek. Однако о процессоре сказать то же самое нельзя, ведь на базе чипсета Qualcomm смартфон получит лучшую вычислительную мощность.

Что касается цены, версия Realme C15 Qualcomm выпускается в цветах Power Blue и Power Silver по цене от 134 долларов США до 148 долларов США в зависимости от модификации 3/32 или же 4/64 ГБ.
Комментарии и отзывы Realme C15 Qualcomm Edition
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