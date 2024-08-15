Realme подтвердила существование Realme GT7 Pro

Один из руководителей компании Realme Чейз Сюй на внутренней презентации заявил, что смартфон Realme GT7 Pro станет первой новинкой в серии Realme GT7. После нее выйдет базовая модель, а также более дешевые GT Neo 7 и GT Neo 7 SE. Сюй подтвердил, что Realme GT7 Pro будет основан на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Релиз смартфона ожидается в ноябре-декабре этого года.

Смартфону также приписывают наличие экрана LTPO OLED с разрешением 1,5K, аккумулятора ёмкостью 6000 мАч, поддержки 100-Вт быстрой зарядки, корпуса с защитой от пыли и воды (IP68/69), а также тройной тыльной камеры с перископическим телефотомодулем на базе сенсора Sony IMX882 с 3-кратным оптическим зумом, 120-кратным цифровым и 10-кратным гибридным.
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