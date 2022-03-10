Realme представила беспроводные наушники Buds N100

Компания Realme представила новые беспроводные наушники Realme Buds N100 вместе с новыми смартфонами Realme 9 5G и Realme 9 5G SE. Realme Buds N100 имеют дизайн с шейным ободом. Они имеют влагозащитный корпус с уровнем сертификата IPX4 и номинальное время автономной работы 17 часов. Realme Buds N100 оснащены 9,2-мм динамическими басовыми драйверами и подключаются через Bluetooth 5.2 на эффективном расстоянии до 10 м. Realme Buds N100 будут доступны в черном и сером цветах по цене 17 долларов. Первые продажи стартуют 15 марта на Индийском рынке.

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