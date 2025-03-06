Realme представила смартфон 14 Pro Lite

Компания Realme официально представила серию смартфонов 14 Pro в январе, выпустив одновременно два смартфона — Realme 14 Pro и Realme 14 Pro+. Теперь к ним присоединилась третья модель под названием Realme 14 Pro Lite. Как понятно из названия, этот смартфон занимает позицию ниже Realme 14 Pro. Он работает на мобильном процессоре Snapdragon 7s Gen 2 от Qualcomm и оснащён 8 ГБ оперативной памяти со встроенным накопителем на 256 ГБ. В отличие от старших моделей, которые работают на Realme UI 6.0 с Android 15, версия Pro Lite поставляется с Realme UI 5.0 на базе Android 14. Ещё смартфон получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 2000 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i.

Встроенный аккумулятор ёмкостью 5200 мАч поддерживает зарядку 45 Вт, аналогично Realme 14 Pro, но уступает ему по ёмкости (у Realme 14 Pro батарея на 6000 мАч). Основная камера представлена тремя модулями — 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT-600 с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельной ультраширокоугольной камерой с углом обзора 112° и 32-мегапиксельной фронтальной камерой. Среди других особенностей — подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики с поддержкой Hi-Res Audio и защита корпуса по стандарту IP65. В отличие от Realme 14 Pro, который имеет сертификаты IP68/69 и MIL-STD-810H, модель Lite не может похвастаться такими характеристиками. Но стоит модель всего 250 долларов, что вполне разумно.
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