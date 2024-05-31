Realme представила смартфон C63

Довольно ожидаемый в сети смартфон Realme C63, который будет запущен 5 июня на международных рынках, если верить информации инсайдеров, сегодня был официально представлен в Индонезии. Данный смартфон оснащён процессором Unisoc T612, работает на Android 14 и имеет до 8 ГБ оперативной памяти при 256 ГБ встроенной памяти. Также смартфон Realme C63 оснащён 6,74-дюймовым LCD-дисплеем с U-образным вырезом для фронтальной камеры на 8 Мп и разрешением HD+ с 90 Гц частотой обновления. Дисплей имеет пиковую яркость в 560 нит и оснащён двойным световым сенсором для того, чтобы смартфон мог более точно настраивать яркость в зависимости от ситуации. Также гаджет поддерживает Mini Capsule, технологию Rainwater Smart Touch и жесты, позволяющие пользователям отвечать на звонки, отключать входящие звонки и прокручивать видео без прямого касания к дисплею устройства.

На задней панели смартфона расположен квадратный блок камеры со вспышкой и двумя камерами. Основная камера имеет сенсор на 50 Мп, что сейчас вполне можно назвать нормой для большинства гаджетов на рынке. Кроме того, стоит понимать, что смартфон Realme C63 будет доступен в версиях Leather Blue и Jade Green — первая версия имеет заднюю панель из экологической кожи и весит на 2 г больше (191 граммов). Ещё устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. при этом стоит такой смартфон всего 150 долларов, что достаточно доступно на самом деле с учётом современных реалий.
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