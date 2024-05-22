Realme представила смартфон GT 6T

Основная задняя камера оснащена сенсором Sony LYT-600 на 50 Мп и объективом с диафрагмой f/1.9, также имеется ультраширокоугольная камера на 8 Мп, а на фронтальной панели расположена 32 Мп-камера для селфи. Дополнительно смартфон оборудован батареей ёмкостью 5500 мАч, поддерживающей зарядку мощностью 120 Вт по технологии SuperVOOC. Приятный бонус в том, что зарядное устройство включено в комплект и его не нужно будет покупать отдельно от смартфона. Работает GT 6T на прошивке Realme UI 5.0 и Android 14 — производитель обещает 4 года программных обновлений и 3 года обновлений операционной системы. Стоимость назовут в ближайшее время, но обычно эти устройства достаточно доступны, чтобы иметь возможность конкурировать с лучшими решениями на рынке.