Realme представила смартфон GT 6T

Сегодня компания Realme официально перезапустила свою серию смартфонов GT на зарубежных рынках — в честь данного события производитель выпустил в продажу новый смартфон GT 6T. Стоит сказать, что этот смартфон по сути идентичен модели GT Neo6 SE, но имеет более высокую скорость зарядки. Например, смартфон GT 6T оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Ещё смартфон оснащен 6,78-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с 10-битной глубиной цвета и пиковой яркостью до 6000 нит. Разрешение дисплея составляет 2780x1264 пикселя, а частота обновления — 120 Гц. Так что это достаточно качественный дисплей на самом деле — флагманского уровня как минимум.

Основная задняя камера оснащена сенсором Sony LYT-600 на 50 Мп и объективом с диафрагмой f/1.9, также имеется ультраширокоугольная камера на 8 Мп, а на фронтальной панели расположена 32 Мп-камера для селфи. Дополнительно смартфон оборудован батареей ёмкостью 5500 мАч, поддерживающей зарядку мощностью 120 Вт по технологии SuperVOOC. Приятный бонус в том, что зарядное устройство включено в комплект и его не нужно будет покупать отдельно от смартфона. Работает GT 6T на прошивке Realme UI 5.0 и Android 14 — производитель обещает 4 года программных обновлений и 3 года обновлений операционной системы. Стоимость назовут в ближайшее время, но обычно эти устройства достаточно доступны, чтобы иметь возможность конкурировать с лучшими решениями на рынке.
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