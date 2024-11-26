Realme представила смартфон GT 7 Pro на международном рынке

Например, стоимость модели с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти в Германии превышает 1000 евро, то есть смартфон продаётся дороже, чем базовый iPhone 16, например. Это вызывает массу вопросов, потому что, конечно, Realme GT 7 Pro действительно очень производительный и предоставляет массу возможностей для игр и не только, но если пользователю предоставят на выбор два смартфона, одним из которых будет iPhone 16, а вторым Realme GT 7 Pro, то за равную цену шансов у второго мало. Возможно, производитель надеется на то, что геймеры хотят получить доступ к новому мобильному процессору, но сейчас это выглядит очень и очень странно. Будем ждать больше новостей по этому поводу — может производитель скинет цену или будет предоставлять акционные предложения.