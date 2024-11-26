Realme представила смартфон GT 7 Pro на международном рынке

Сегодня смартфон Realme GT 7 Pro официально поступил в продажу по всему миру — спустя четыре недели после презентации в Китае. Данное устройство оснащено процессором Snapdragon 8 Elite, премиальными камерами, функцией подводной съёмки и мощным аккумулятором объёмом 6500 мАч. Стоит отметить, что смартфон Realme GT 7 Pro работает на базе прошивки Realme UI 5.0, основанной на операционной системе Android 15, с широким набором возможностей искусственного интеллекта и не только. Также это первый смартфон в линейке с функцией 360-градусного NFC, которая редко встречается даже в современных флагманах на базе Android. Правда, есть и существенные минусы, на которые тоже стоит обращать внимание.

Например, стоимость модели с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти в Германии превышает 1000 евро, то есть смартфон продаётся дороже, чем базовый iPhone 16, например. Это вызывает массу вопросов, потому что, конечно, Realme GT 7 Pro действительно очень производительный и предоставляет массу возможностей для игр и не только, но если пользователю предоставят на выбор два смартфона, одним из которых будет iPhone 16, а вторым Realme GT 7 Pro, то за равную цену шансов у второго мало. Возможно, производитель надеется на то, что геймеры хотят получить доступ к новому мобильному процессору, но сейчас это выглядит очень и очень странно. Будем ждать больше новостей по этому поводу — может производитель скинет цену или будет предоставлять акционные предложения.