Realme представила смартфон GT 7 Pro на международном рынке

Сегодня смартфон Realme GT 7 Pro официально поступил в продажу по всему миру — спустя четыре недели после презентации в Китае. Данное устройство оснащено процессором Snapdragon 8 Elite, премиальными камерами, функцией подводной съёмки и мощным аккумулятором объёмом 6500 мАч. Стоит отметить, что смартфон Realme GT 7 Pro работает на базе прошивки Realme UI 5.0, основанной на операционной системе Android 15, с широким набором возможностей искусственного интеллекта и не только. Также это первый смартфон в линейке с функцией 360-градусного NFC, которая редко встречается даже в современных флагманах на базе Android. Правда, есть и существенные минусы, на которые тоже стоит обращать внимание.

Например, стоимость модели с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти в Германии превышает 1000 евро, то есть смартфон продаётся дороже, чем базовый iPhone 16, например. Это вызывает массу вопросов, потому что, конечно, Realme GT 7 Pro действительно очень производительный и предоставляет массу возможностей для игр и не только, но если пользователю предоставят на выбор два смартфона, одним из которых будет iPhone 16, а вторым Realme GT 7 Pro, то за равную цену шансов у второго мало. Возможно, производитель надеется на то, что геймеры хотят получить доступ к новому мобильному процессору, но сейчас это выглядит очень и очень странно. Будем ждать больше новостей по этому поводу — может производитель скинет цену или будет предоставлять акционные предложения.
Vivo X200 Pro первым в мире получит процессор Dimensity 9400…
Вчера компания MediaTek официально представила свой новый флагманский мобильный процессор под названием D…
Смартфон TCL 50 Nxtpaper 5G оценили в 220 евро …
Компания TCL пополнила ассортимент смартфонов моделями TCL 50 Pro Nxtpaper 5G и 50 Nxtpaper 5G, одной из …
Компактный смартфон FCNT Raku-Raku получил пульсомер …
Принадлежащая Lenovo компания FCNT выпустила на японский рынок смартфон Raku-Raku Smartphone F-53E, котор…
Samsung Galaxy S25 Ultra показали на новых рендерах …
Авторитетный информатор Ice Universe поделился новыми изображениями флагманского смартфона Samsung Galaxy…
Samsung Galaxy A56 получит 45-Вт зарядку …
В базе данных китайского регулятора 3C обнаружилось упоминание смартфона Samsung Galaxy A56, релиз которо…
Смартфон Moto G 5G 2025 показали на рендерах …
Искатель утечек OnLeaks опубликовал первые изображения смартфона Motorola Moto G 5G (2025), который еще н…
Смартфон iQOO Z9 Turbo+ оценен в 310 долларов …
Бренд iQOO пополнил ассортимент производительных смартфонов моделью iQOO Z9 Turbo+, которая обойдется на …
OnePlus Ace 5 получит SoC Snapdragon 8 Gen 3…
Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OnePlu…
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+
Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2
Топ-5 устройств для продуктивной учебыТоп-5 устройств для продуктивной учебы
Снова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебеСнова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебе
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor