Realme представила смартфон GT Neo6 SE

Сегодня компания Realme официально представила в Китае свою новую модель смартфона GT Neo6 SE, которая на самом деле обладает внушительным списком интересных характеристик, включая недавно представленный процессор Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, LTPO OLED-экран и зарядку SuperVOOC мощностью 100 Вт. Да, стоит отметить, что смартфон GT Neo6 SE оснащается изогнутым 6,78-дюймовым экраном 8T LTPO OLED с разрешением 1264x2780 пикселей и частотой обновления 120 Гц, сканером отпечатков пальцев в дисплее и фронтальной камерой на 32 Мп. Панель, которую изготовила китайская компания BOE, обещает пиковую яркость до 6000 нит при просмотре HDR-контента и максимальную яркость в 1000 нит при ручной регулировке. Также устройство обеспечено защитой Gorilla Glass Victus 2 и имеет частоту ШИМ-модуляции на уровне 2160 Гц.

На тыльной панели смартфона расположена система с двумя камерами — с основным сенсором IMX882 на 50 Мп с оптической стабилизацией и ультраширокоугольным объективом на 8 Мп. Прияно, что GT Neo6 SE работает на Android 14 с интерфейсом Realme UI 5, ёмкость аккумулятора составляет 5500 мАч, плюс смартфон поддерживает проводную зарядку SuperVOOC мощностью 100 Вт. И, что самое приятное, смартфон стоит всего 250 долларов. Да, это довольно низкая стоимость при учёте того, что производитель выпускает в свет действительно производительное решение с классной камерой и передовым дисплеем. А цена при этом как у смартфона среднего класса — это радует.