Realme представила смартфон Neo7 Turbo

Компания Realme представила в Китае нового представителя линейки Neo7 — модель Realme Neo7 Turbo. Главной особенностью этого смартфона стала аккумуляторная батарея на 7200 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Несмотря на название, устройство имеет много общего с Realme GT7, включая тот же мобильный процессор Dimensity 9400e от MediaTek, который построен на базе одного высокопроизводительного ядра Cortex-X4 с частотой 3,4 ГГц. Ещё смартфон оснащён 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления до 144 Гц и впечатляющей пиковой яркостью до 6500 нит. Для эффективного охлаждения используется испарительная камера площадью 7700 мм2, а за оптимизацию производительности отвечает движок GT 2.0, который снижает нагрузку на графику на 30% и помогает экономить энергию.

Отдельно стоит отметить встроенный чип для улучшения сетевого сигнала — он обеспечивает устойчивую связь с Wi-Fi даже на расстоянии до 193 метров от роутера. Батарея на 7200 мАч стала самой ёмкой среди всех смартфонов Realme (наравне с китайской версией GT7). Благодаря технологии быстрой зарядки можно восполнить заряд до 50% всего за 18 минут, а полная зарядка с 0 до 100% занимает 47 минут. Также смартфон получил сертификацию по стандартам IP66, IP68 и IP69, что означает высокий уровень защиты от пыли и воды. А вот камеры здесь не в приоритете — основная на 50 Мп, есть дополнительный ультраширик на 8 Мп и фронтальная камера на 16 Мп. Но за 280 долларов — отличная модель.
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