Realme представила свою 64-мегапиксельную камеру для смартфонов

Готовый смартфон с новой камерой сегодня не представили, а лишь рассказали о возможностях камеры.

Правда, у производителя готовятся к выходу сразу три новые модели: Realme 5, Realme 5 Pro и Realme X2. Но их сегодня показали мельком. Один из них, скорее всего, наследник Realme X, дебютирует уже 15 августа, остальные выйдут до конца года.

Главная особенность этих смартфонов — камера с четырьмя модулями. Один из них — 64-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL GW1, который использует и Xiaomi.

В числе возможностей такой камеры — фото в высоком разрешении, с широким углом обзора, двукратный оптический зум, в режиме Ultra Macro, портретный и ночной режимы и продвинутый режим ручных настроек.