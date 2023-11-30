Realme раскрыла дизайн смартфона GT5 Pro

Компания Realme опубликовала изображение флагманского смартфона Realme GT5 Pro, официальная презентация которого запланирована на 7 декабря. Рендер демонстрирует самую интересную часть дизайна – крупный блок тыльной камеры и заднюю панель из кожи.

Что до технических характеристик, производитель подтвердил основную камеру с перископным модулем на базе датчика изображения Sony IMX890 и объективом с диафрагмой F/2,6, дисплей производства BOE с пиковой яркостью 4500 кд/м2, разрешением 1,5K, частотой обновления от 1 до 144 Гц, защитой глаз Rheinland Global Eye Protection 3.0 и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц, флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 24 ГБ ОЗУ, аккумулятор ёмкостью 5400 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно.