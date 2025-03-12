Realme рассекретила дизайн P3 Ultra 5G

Компания Realme опубликовала официальные изображения смартфона P3 Ultra 5G, который будет официально представлен уже 19 марта. Дебют состоится на индийском рынке. Производитель отмечает корпус устройства, который светится в темноте. При этом толщина смартфона составит всего 7,38 мм, а масса – 183 грамма. И это при аккумуляторе с внушительной ёмкостью 6000 мАч.

Также было подтверждено наличие 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 8350 Ultra, набирающей в AnTuTu более 1450000 баллов, 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x, 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1 и поддержки 80-Вт проводной быстрой зарядки.