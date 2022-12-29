Realme раздаст десять смартфонов Realme 10 Pro+ в России

Компания Realme объявила о начале конкурса, призом в котором станут десять смартфонов Realme 10 Pro+. Для участия нужно написать или снять обзор на любое устройство Realme. Заявки принимаются с 29 декабря по 9 января включительно, а итоги будут подведены 12 января. Десять победителей получат Realme 10 Pro+, чтобы первыми протестировать его среди российских пользователей.

Напомним, что представленный в ноябре смартфон оснащается восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 1080, 6,7-дюймовым OLED-экраном с ШИМ 2160 Гц, частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+, селфи-камерой на 16 Мп (сенсор Samsung S5K3P9), тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп (Samsung S5KHM6), 8 Мп (сверхширик на Sony IMX355) и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, толщиной 7,78 мм, массой 173 грамма, модулем NFC, стереодинамиками и предустановленной фирменной оболочкой Realme UI 4.0.
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