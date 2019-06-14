Realme решила завоевать российский рынок смартфонов низкими ценами

2019-06-14, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Realme 3; [50]
«Отпочковавшаяся» в прошлом году от OPPO, компания Realme решила выйти на российский рынок с тремя моделями: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2. Главной «фишкой» новых смартфонов стала действительно низкая цена при приличных характеристиках, а если приобрести гаджеты в акционный период, то стоимость вообще покажется смешной.

«Российский рынок смартфонов – один из самых динамичных, а среди пользователей много тех, кто интересуется развитием мобильных технологий и следит за трендами. Брэнд Realme нацелен на широкое взаимодействие с потребителями, и мы надеемся, что компания сможет занять в России достойное место, как это уже случилось в других странах.

Разрабатывая продукты, наша компания ориентируется на активную молодую аудиторию, предоставляя людям по всему миру возможность проявлять свою индивидуальность и наслаждаться передовыми технологиями», - заявил директор по маркетингу российского офиса Realme Чиенжан Уонг.

Realme 3 Pro

Realme 3 Pro – молодежный флагман, уже завоевавший большую популярность на рынках Азии. Это мощный и быстрый смартфон, обеспечивающий высокую производительность в играх и приложениях.

Модель оснащена 6.3-дюймовый экраном, восьмиядерным процессором Snapdragon 710, двойной основной (16+5 Мп) и 25-мегапиксельной фронтальной камерами с функциями искусственного интеллекта.

Также смартфон получил аккумулятор на 4045 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки VOOC Flash Charge 3.0. Модель представлена в двух расцветках, «синий нитро» и «фиолетовая молния». Работает гаджет на ОС Android 9.0 с графической оболочкой ColorOS.

Другими словами, часть технологий молодая компания позаимствована у своего «отца» OPPO. Стоимость Realme 3 Pro составит 15 990 рублей за версию 4ГБ+64ГБ и 17 990 рублей за версию 6ГБ+128ГБ.

Realme 3

Realme 3 – «младший брат» флагмана. Смартфон обладает 6.2-дюймовый экраном. Благодаря двойной основной камере (13 + 2 МП), ночному режиму, возможностям Chroma Boost (увеличение красочности и контрастности картинки), мощному процессору MediaTek Helio P70 смартфон позволяет делать отличные снимки.

Фронтальная камера здесь имеет разрешение 13 Мп и обладает искусственным интеллектом и аккумулятором на 4230 мАч.

Стоимость Realme 3 составит 10 990 рублей за версию 3ГБ+32ГБ и 12 990 рублей (4ГБ+64ГБ). Модель представлена в двух расцветках – «лазурный градиент» и «черный градиент».

Realme C2

Realme C2 – младшая модель в линейке с 6.1-дюймовым экраном и аккумулятором на 4000 мАч. Гаджет обладает двойной основной камерой (13 + 2 Мп) с искусственным интеллектом и восьмиядерным процессором MediaTek Helio P22.

В создании корпуса используется особая технология, создающая текстуру, приятную на ощупь и неподверженную загрязнениям. Устройство представлено в двух цветах – «черный бриллиант» и «синий бриллиант». Стоимость Realme C2 составит 6 990 рублей (2ГБ+16ГБ) и 8 490 рублей (3ГБ+32ГБ).

Ну а теперь о самом «сладком». С 10 часов утра 17.06 и до 9:59 утра 24.06, при покупке на Tmall будет доступна скидка в размере 3 000 рублей на модели Realme 3 Pro и Realme 3, а при покупке Realme C2 покупатель получит купон на сумму 500 рублей. На сайте DNS всех, кто приобретет смартфоны Realme получит в подарок наушники JBL. На Onlinetrade покупателей ждет бонус в размере 1 200 рублей. Так что, если вы давно хотели приобрести новый смартфон, то сейчас самое время сделать это. Более того, протестировав новинки на презентации, можем со всей уверенностью заявить, что аналогичные по качеству смартфоны других брендов стоят сейчас дороже.

Интервью по новым смартфонам Realme

Автор: Артем Костенко

Комментарии:
Обзор Realme 3 Pro 4/64GB. Лучший смартф...
Обзор Realme 3 Pro 4/64GB. Лучший смартфСегодня состоялась официальная презентация смартфона Realme 3 Pro. Это новый бренд для нашего рынка и вме...
Обзор Inspector Tau S. Сигнатурный радар...
Обзор Inspector Tau S. Сигнатурный радарНе так давно стартовали продажи радар-детектора Inspector Tau S с поддержкой сигнатуртных технологий. Исп...
Project Scarlett поддерживает аксессуары...
Project Scarlett поддерживает аксессуарыПредставители компании Microsoft официально сообщили, что все аксессуары от Xbox One будут работать и с н...
ASUS TUF Gaming FX505DV на процессоре AM...
ASUS TUF Gaming FX505DV на процессоре AMОфициально представлен новый игровой ноутбук ASUS TUF Gaming FX505DV, который подойдет для тех геймеров, ...
Amazon Echo Dot Kids Edition для детей...
Amazon Echo Dot Kids Edition для детейВ США запустили в продажу детский смарт-динамик Amazon Echo Dot Kids Edition, который выглядит достаточно...
Huawei Mate 20 X 5G получил сертификат...
Huawei Mate 20 X 5G получил сертификатНа текущий момент у компании Huawei все довольно плохо в плане смартфонов, так как власти США запретили а...
HP готовит ферму принтеров...
HP готовит ферму принтеровКомпания HP заявила о запуске промышленного комплекса, который занимает 1,2 гектара, на просторах которог...
Vivo Z1 Pro с отверстием в дисплее...
Vivo Z1 Pro с отверстием в дисплееНекоторое время назад никто не верил, что компании начнут выпускать смартфоны с отверстием в дисплее, так...


Обзор Realme 3 Pro 4/64GB. Лучший смартфон до 13000 рублей?Обзор Realme 3 Pro 4/64GB. Лучший смартфон до 13000 рублей?
Обзор Inspector Tau S. Сигнатурный радар-детекторОбзор Inspector Tau S. Сигнатурный радар-детектор
Обзор T-Force Vulcan Z (Team Group TLZRD416G3200HC16C01). Недорогая и быстрая оперативная памятьОбзор T-Force Vulcan Z (Team Group TLZRD416G3200HC16C01). Недорогая и быстрая оперативная память
Обзор Dunobil Consul 7.0. Навигатор с камерой заднего вида Обзор Dunobil Consul 7.0. Навигатор с камерой заднего вида
Обзор MAGMA R5. Сигнатурный радар-детекторОбзор MAGMA R5. Сигнатурный радар-детектор
Realme решила завоевать российский рынок...
Realme решила завоевать российский рынок«Отпочковавшаяся» в прошлом году от OPPO, компания Realme решила выйти на российский рынок с тремя моделя...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Band 4. ...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Band 4. Сегодня мы поговорим о новом устройстве под названием Xiaomi Mi Band 4, которое уже поступило в продажу и...
Обзор Nova Drift. В духе классики...
Обзор Nova Drift. В духе классикиНам крайне часто на глаза попадаются игры, которые выглядят странно и совсем не тянут на обор, но потом п...
Предварительный обзор Sennheiser GSP 670...
Предварительный обзор Sennheiser GSP 670Современные геймеры привыкли к тому, что с комфортом можно играть исключительно с наушниками проводного т...
Обзор Journey Of Life. Выживаем на остро...
Обзор Journey Of Life. Выживаем на остроИгры про выживание хороши тем, что вы можете зайти и попробовать себя в новой стихии, в новом амплуа. Так...
Презентация 11 bit studios: Frostpunk дл...
Презентация 11 bit studios: Frostpunk длНедавно мы побывали на московской презентации от разработчика компьютерных игр 11 bit studios, где мы узн...
Предварительный обзор Zowie XL2731. Для ...
Предварительный обзор Zowie XL2731. Для Современные геймеры отлично понимают, что для побед в виртуальных состязаниях нужно не только хорошую реа...
Обзор Conan Unconquered. Не самая лучшая...
Обзор Conan Unconquered. Не самая лучшаяМы стараемся рассказывать только про хорошие игры, ведь о плохих говорить просто нет желания и смысла. Но...
Обзор Cooking Simulator. Стань поваром...
Обзор Cooking Simulator. Стань поваромВаша девушка не умеет готовить и не хочет учиться? Посадите ее играть в Cooking Simulator и довольно быст...
Предварительный обзор Stream Deck XL. По...
Предварительный обзор Stream Deck XL. ПоСовременный интернет полкностью покорился стримерам — людям нравится смотреть прямые трансляции, нравится...
Предварительный обзор Cooler Master Hype...
Предварительный обзор Cooler Master HypeЕсли вы собираете компьютер или планируете его немного прокачать, то советуем обратить внимание на данную...
Marshall представила портативную акустик...
Marshall представила портативную акустикКаждый готовится к лету по-своему: одни сбрасывает лишние килограммы, другие выбирают отели на морском по...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor