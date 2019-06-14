Realme решила завоевать российский рынок смартфонов низкими ценами

«Отпочковавшаяся» в прошлом году от OPPO, компания Realme решила выйти на российский рынок с тремя моделями: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2. Главной «фишкой» новых смартфонов стала действительно низкая цена при приличных характеристиках, а если приобрести гаджеты в акционный период, то стоимость вообще покажется смешной.

«Российский рынок смартфонов – один из самых динамичных, а среди пользователей много тех, кто интересуется развитием мобильных технологий и следит за трендами. Брэнд Realme нацелен на широкое взаимодействие с потребителями, и мы надеемся, что компания сможет занять в России достойное место, как это уже случилось в других странах.

Разрабатывая продукты, наша компания ориентируется на активную молодую аудиторию, предоставляя людям по всему миру возможность проявлять свою индивидуальность и наслаждаться передовыми технологиями», - заявил директор по маркетингу российского офиса Realme Чиенжан Уонг.

Realme 3 Pro

Realme 3 Pro – молодежный флагман, уже завоевавший большую популярность на рынках Азии. Это мощный и быстрый смартфон, обеспечивающий высокую производительность в играх и приложениях.

Модель оснащена 6.3-дюймовый экраном, восьмиядерным процессором Snapdragon 710, двойной основной (16+5 Мп) и 25-мегапиксельной фронтальной камерами с функциями искусственного интеллекта.

Также смартфон получил аккумулятор на 4045 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки VOOC Flash Charge 3.0. Модель представлена в двух расцветках, «синий нитро» и «фиолетовая молния». Работает гаджет на ОС Android 9.0 с графической оболочкой ColorOS.

Realme 3

Другими словами, часть технологий молодая компания позаимствована у своего «отца» OPPO. Стоимость Realme 3 Pro составит 15 990 рублей за версию 4ГБ+64ГБ и 17 990 рублей за версию 6ГБ+128ГБ.

Realme 3 – «младший брат» флагмана. Смартфон обладает 6.2-дюймовый экраном. Благодаря двойной основной камере (13 + 2 МП), ночному режиму, возможностям Chroma Boost (увеличение красочности и контрастности картинки), мощному процессору MediaTek Helio P70 смартфон позволяет делать отличные снимки.

Фронтальная камера здесь имеет разрешение 13 Мп и обладает искусственным интеллектом и аккумулятором на 4230 мАч.

Стоимость Realme 3 составит 10 990 рублей за версию 3ГБ+32ГБ и 12 990 рублей (4ГБ+64ГБ). Модель представлена в двух расцветках – «лазурный градиент» и «черный градиент».

Realme C2

Realme C2 – младшая модель в линейке с 6.1-дюймовым экраном и аккумулятором на 4000 мАч. Гаджет обладает двойной основной камерой (13 + 2 Мп) с искусственным интеллектом и восьмиядерным процессором MediaTek Helio P22.

В создании корпуса используется особая технология, создающая текстуру, приятную на ощупь и неподверженную загрязнениям. Устройство представлено в двух цветах – «черный бриллиант» и «синий бриллиант». Стоимость Realme C2 составит 6 990 рублей (2ГБ+16ГБ) и 8 490 рублей (3ГБ+32ГБ).

Интервью по новым смартфонам Realme

Ну а теперь о самом «сладком». С 10 часов утра 17.06 и до 9:59 утра 24.06, при покупке на Tmall будет доступна скидка в размере 3 000 рублей на модели Realme 3 Pro и Realme 3, а при покупке Realme C2 покупатель получит купон на сумму 500 рублей. На сайте DNS всех, кто приобретет смартфоны Realme получит в подарок наушники JBL. На Onlinetrade покупателей ждет бонус в размере 1 200 рублей. Так что, если вы давно хотели приобрести новый смартфон, то сейчас самое время сделать это. Более того, протестировав новинки на презентации, можем со всей уверенностью заявить, что аналогичные по качеству смартфоны других брендов стоят сейчас дороже.

Автор: Артем Костенко