Realme создаёт свой аналог Apple MagSafe

Realme недавно подала новую заявку на регистрацию товарного знака — это необходимо для продукта под названием MagDart, который может быть собственной версией технологии быстрой беспроводной зарядки Apple MagSafe компании Apple. Для тех, кто не знает, MagSafe впервые был представлен в iPhone с серией iPhone 12 в прошлом году. Это технология зарядки, которая по существу прикрепляется к задней части устройства для зарядки iPhone с помощью магнитов, которые расположены под задней панелью телефона. Таким образом, китайский производитель смартфонов может работать над собственной версией этой технологии — эта заявка на регистрацию товарного знака была подана в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).

К сожалению, никакой точной информации о данном продукте нет и пока что ее получить не выйдет, пока сам производитель не расскажет чуть больше данных. Более того, нужно понимать, что получение патента вовсе не означает, что производитель всё же выпустит реальное устройство в продажу — вполне может случиться ситуация, когда компания просто получила патент на всякий случай, но заниматься релизом беспроводной зарядки не планирует. С другой стороны, рынок беспроводных зарядных станций постепенно развивается, и было бы логично выпустить свой вариант технологии, который потом был бы реализован во всех смартфонах производителя. Ждем с нетерпением новостей по этому поводу, так как технология и правда перспективная.
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