Realme выпустила наушники Buds Air 2 Neo с ANC

Компания Realme выпустила дешевую версию беспроводных наушников Realme Buds Air 2. Дешевая версия получила название Realme Buds Air 2 Neo.

Новые бюджетные наушники имеет аналогичную конструкцию оригинальной версии Realme Buds Air, а так же оснащены 10-миллиметровыми динамиками и обладают защитой от брызг IPX5. Подключаются наушники к устройствам через Bluetooth 5.2 и поддерживают аудиокодеки AAC и SBC. Главной особенностью новых наушников является наличие активного шумоподавления "ANC" и экологического шумоподавления "ENC" благодаря чипу Realme R2.

Времени автономной работы наушников составляет до 7 часов воспроизведения с выключенным ANC и 5 часов с включенным ANC. С зарядным футляром, который заряжается через разъем USB Type-C, владельцы получать до 28 часов автономной работы с отключенным ANC и 20-часовым воспроизведением с включенным ANC.

Беспроводные наушники Realme Buds Air 2 Neo можно будет приобрести за 53 доллара США.