Realme выпустит смартфон с технологией быстрой зарядки UltraDart мощностью 125 Вт

В прошлом году, Realme официально анонсировала свою технологию быстрой зарядки UltraDart мощностью 125 Вт, но компания до сих пор не выпустила ни одного смартфона с таким типом зарядки. Но теперь компания Realme официально готовится выпустить в следующем году новый смартфон, который будет поддерживать технологию быстрой зарядки UltraDart мощностью 125 Вт. Как заявляет компания, это будет флагманский ультра-премиальный смартфон серии Realme GT, но сроки запуска этого устройства не разглашаются.

Технология быстрой зарядки 125W UltraDart может заряжать батарею 4,000mAh до 33 процентов всего за 3 минуты. Говорят, что для достижения такой быстрой скорости зарядки Realme использует решение для трехсторонней зарядки. Трехсторонняя зарядка одновременно нагнетает понижающее напряжение, чтобы максимизировать мощность зарядки и эффективно уменьшить тепловыделение. По заявлению компании, решение для зарядки и весь процесс зарядки оптимизированы для охлаждения, в результате чего коэффициент конверсии составляет 98 процентов.
Комментарии и отзывы Realme 125W UltraDart
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