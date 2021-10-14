Realme выпустит смартфон с технологией быстрой зарядки UltraDart мощностью 125 Вт

Технология быстрой зарядки 125W UltraDart может заряжать батарею 4,000mAh до 33 процентов всего за 3 минуты. Говорят, что для достижения такой быстрой скорости зарядки Realme использует решение для трехсторонней зарядки. Трехсторонняя зарядка одновременно нагнетает понижающее напряжение, чтобы максимизировать мощность зарядки и эффективно уменьшить тепловыделение. По заявлению компании, решение для зарядки и весь процесс зарядки оптимизированы для охлаждения, в результате чего коэффициент конверсии составляет 98 процентов.