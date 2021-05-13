Реальный Huawei P50 показали на рендерах

Авторитетный информатор Rodent950, ранее рассекретивший дизайн смартфонов Huawei P40 и Mate 40, опубликовал изображения камерофона Huawei P50. По его словам, на рендерах представлен реальный смартфон, а не прототип. Отметим, два круглых блока основной камеры, в которых расположились четыре модуля. Нижний блок получил одну камеру. Вероятно, она основана на датчике Sony IMX707Y оптического формата 1/1,18 дюйма. Также в состав основной камеры должен войти сенсор OmniVision OV64A со сверхширокоугольной оптикой, телефотомодуль с 5-кратным оптическим зумом и камера 3D ToF.