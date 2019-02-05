Реальное фото Vivo V15 Pro

В интернет слили живое фото смартфона Vivo V15 Pro, которое соответствует рендерам.

Как видно на изображении, задняя панель телефона Vivo V15 Pro будет иметь градиентную красно-черную отделку и клетчатый дизайн в нижней части смартфона. Глянцевое покрытие на задней панели выглядит как стекло, хотя есть вероятность, что это поликарбонат с глянцевым покрытием. В верхнем правом углу мы видим три задние камеры, выровненные по вертикали, со светодиодной вспышкой в ​​середине и тройной камерой AI, расположенной сверху. Отсутствующий датчик отпечатков пальцев на задней панели также указывает на наличие оптического сканера на смартфоне Vivo V15 Pro среднего класса.