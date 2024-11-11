Red Magic 10 Pro показали на пресс-рендерах

Бренд Red Magic опубликовал официальные изображения смартфонов серии Red Magic 10 Pro, которые будут представлены 13 ноября. Отметим наличие плоского экрана с узкими рамками, подэкранной фронтальной камеры, вертикально ориентированной тройной основной камеры, а также расцветок Dark Night Knight, Day Warrior, Deuterium Front Transparent Dark Night и Deuterium Front Transparent Silver Wings.

Ранее сообщалось, что смартфон получит 6,85-дюймовый OLED-дисплей от BOE с рамками шириной 1,25 мм, соотношением экрана к передней панели 95,3%, разрешением 2688:1216 точек, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, фирменный игровой процессор Red Core R3 и топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite с максимальной частотой до 4,32 ГГц и графикой Adreno 830.