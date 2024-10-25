Red Magic 10 Pro получит дисплей на 7 дюймов

Вероятно, шутки о том, что современные смартфоны стали почти размером с планшеты, скоро перестанут быть шутками (забавно, что на самом деле об этом шутят примерно с 2012 года, когда смартфоны диагональю 5 дюймов уже казались лопатами). Дело в том, что бренд Red Magic опубликовал тизер в социальной сети Weibo, сообщив о наступлении новой «Эры 7». Можно с уверенностью сказать, что производитель, видимо, решил выпустить смартфон с дисплеем диагональю 7 дюймов, что на деле не так уж и страшно — 6,7-дюймовые смартфоны сейчас вполне норма. Более того, ресурс Digital Chat Station со ссылкой на свои источники сообщает, что Red Magic 10 Pro и 10 Pro+ получат плоские флагманские экраны примерно на 7 дюймов с подэкранной камерой — как и в других смартфонах компании, которые вышли за последние годы.

Но самое интересное в том, что Red Magic 10 Ultra по данным издания получит экран с диагональю даже более 7 дюймов. Вероятно, он будет около 7,5 дюймов, хотя точные размеры пока неизвестны. Так или иначе, экран более 7 дюймов на монолитном смартфоне говорит о том, что устройство будет действительно огромным. Естественно, представители компании Red Magic также намекают, что новые модели смартфонов будут работать на базе процессора Snapdragon 8 Elite Extreme Edition. Что это значит — пока что неизвестно, но ранее Red Magic использовала разогнанные версии мобильных процессоров компании Qualcomm. Возможно, производитель вновь договорился, чтобы получить разогнанный чип.