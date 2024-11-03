Red Magic 10 Pro протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования игрового смартфона Red Magic 10 Pro, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие топовой 3-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 15. Аппарат набрал 3167 и 10081 балл в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Ранее сообщалось, что смартфон оснастят OLED-экраном с подэкранной камерой. Также ожидается выпуск старшей модели Red Magic 10 Ultra, которая будет отличаться огромным 7-дюймовым дисплеем и аккумулятором ёмкостью 7000 мАч. Релиз смартфонов состоится уже в этом месяце.