Red Magic 11 Pro протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования игрового смартфона Red Magic 11 Pro. Бенчмарк подтвердил наличие однокристальной системы с двумя ядрами с частотой 4,19 ГГц, шестью ядрами с частотой 3,63 ГГц и графическим ускорителем Adreno 840. Очевидно, что это грядущий топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. Также сообщается о 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системе Android 16. Аппарат набрал 3309 и 10742 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Red Magic 10 Pro оснащается флагманской 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц, 6,85-дюймовым OLED-дисплеем BOE Q9+ с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 2000 нит и минимально узкими рамками, аккумулятором ёмкостью 6500 мАч и поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки.