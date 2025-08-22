Red Magic 11 Pro протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования игрового смартфона Red Magic 11 Pro. Бенчмарк подтвердил наличие однокристальной системы с двумя ядрами с частотой 4,19 ГГц, шестью ядрами с частотой 3,63 ГГц и графическим ускорителем Adreno 840. Очевидно, что это грядущий топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. Также сообщается о 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системе Android 16. Аппарат набрал 3309 и 10742 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Red Magic 10 Pro оснащается флагманской 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц, 6,85-дюймовым OLED-дисплеем BOE Q9+ с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 2000 нит и минимально узкими рамками, аккумулятором ёмкостью 6500 мАч и поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки.
Samsung Galaxy A17 5G готов к выходу …
В базе данных малазийского регулятора SIRIM обнаружилось упоминание бюджетного смартфона Samsung Galaxy A…
Huawei Pura80 Ultra возглавил рейтинг AnTuTu…
Французская лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования флагманского смартфона Huawei Pura80…
SK Hynix готовит к релизу новые чипы памяти по передовой тех…
SK Hynix, по сообщениям инсайдеров, готовится к крупному технологическому прорыву с технологией 1c для чи…
Honor раскрыла основные преимущества смартфона Magic V Flip …
Honor готовится к скорому анонсу складного смартфона Magic V Flip 2 и подогревает интерес публики, хваля …
Google Pixel 10 Pro Fold получит защиту от воды …
Профильное издание WinFuture поделилось подробностями о характеристиках складного смартфона Google Pixel …
Samsung Galaxy F36 5G оценили в 205 долларов …
Компания Samsung объявила о выпуске смартфона Galaxy F36 5G, который основан на фирменной 5-нанометровой …
Представлен смартфон Infinix Hot 60 Pro+ …
Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Infinix Hot 60 Pro+, которая может похвастаться…
Samsung Galaxy S26 Edge получит более ёмкую батарею…
Samsung решила пойти нестандартным путём в продвижении своих флагманских смартфонов, выпустив Galaxy S25 …
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor