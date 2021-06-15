Red Magic 6 Pro Deuterium Front Transparent Edition оценен в $1030

Компания Nubia пополнила ассортимент смартфонов моделью Red Magic 6 Pro Deuterium Front Transparent Edition, которая представляет собой версию Red Magic 6 Pro с прозрачной задней крышкой. Новинка появится в продаже 18 июня по цене в 1030 долларов за единственный вариант с 18(!) ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти.

Смартфон оснастили 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 165 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 500 Гц, поддержкой 10-битного цвета экрана и полным охватом цветовой палитры DCI-P3, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, 64-Мп тыльной камерой, быстрой ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт.