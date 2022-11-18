Red Magic 8 Pro получит Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Принадлежащий компании ZTE бренд Nubia объявил о готовности использовать в своих смартфонах топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, которая была представлена несколько дней назад. Более того, в Nubia заявили, что именно они выпустят первый на рынке игровой смартфон на основе Snapdragon 8 Gen 2. Речь идет о модели Red Magic 8 Pro

Что до Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, то он характеризуется нормами 4-нм техпроцесса, увеличенной на 35% мощностью процессора и на 40% энергоэффективностью, поддержкой памяти LPDDR5X и UFS 4.0, а также графическим адаптером Andreno 740 с поддержкой Unreal Engine 5 Metahuman и API Vulkan 1.3.
Samsung Galaxy S23 получит устаревшую камеру и +100 мАч к ба…
Вчера в сети появились свежие инсайды относительно смартфона Samsung Galaxy S23, которые были восприняты …
Смартфон ZTE Blade V40s оценен в 180 долларов …
Компания ZTE пополнила ассортимент смартфонов моделью Blade V40s, которая основана на 12-нанометровой 8-я…
Главную фишку iPhone 14 Pro придумали очень давно…
Когда в ходе презентации компании Apple инженеры представили решение под названием «Динамический остров» …
В сеть утекли пресс-рендеры Sony Xperia 5 IV…
В сети появились официальные изображения компактного флагмана Sony Xperia 5 IV, презентация которого сост…
Samsung Galaxy A11 обновили до Android 12 …
Компания Samsung начала распространение операционной системы Android 12 с фирменной надстройкой One UI Co…
Nokia представила раскладушку 2780 Flip…
Вам может показаться, что это новость из 2005 года, но на самом деле это не так — Nokia действительно офи…
Флагманский смартфон Vivo X80 Pro+ готов к выходу …
Сетевые инсайдеры сообщают, что флагманский смартфон Vivo X80 Pro+ будет официально представлен уже в сле…
Honor X40 GT получит SoC Snapdragon 6 Gen 1…
Сетевые источники раскрыли подробности о смартфоне Honor X40 GT, который еще не был представлен официальн…
Обзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеемОбзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеем
Обзор itel A27. Недорогой смартфон с IPS-экраном и сканером отпечатка пальцаОбзор itel A27. Недорогой смартфон с IPS-экраном и сканером отпечатка пальца
Обзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраномОбзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраном
Обзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкойОбзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкой
Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor