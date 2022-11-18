Red Magic 8 Pro получит Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Принадлежащий компании ZTE бренд Nubia объявил о готовности использовать в своих смартфонах топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, которая была представлена несколько дней назад. Более того, в Nubia заявили, что именно они выпустят первый на рынке игровой смартфон на основе Snapdragon 8 Gen 2. Речь идет о модели Red Magic 8 Pro

Что до Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, то он характеризуется нормами 4-нм техпроцесса, увеличенной на 35% мощностью процессора и на 40% энергоэффективностью, поддержкой памяти LPDDR5X и UFS 4.0, а также графическим адаптером Andreno 740 с поддержкой Unreal Engine 5 Metahuman и API Vulkan 1.3.