Red Magic 8 Pro порадовал дизайном корпуса

Мы уже давно привыкли к достаточно безликим смартфонам, которые не могут порадовать нас хоть каким-то интересным дизайном корпуса, так как на самом деле пространства для реализации дизайнерских задумок просто не осталось. У современного смартфона на фронтальной стороне корпуса расположен дисплей и фронтальная камера, рамки обычно мизерные и никакого намёка на дизайн здесь просто нет и быть не может. На задней части же расположена система камер и… ничего больше. Благо, Red Magic 8 Pro, который сегодня показали официально, способен легко удивить аудиторию, потому что дизайнеры здесь действительно постарались и реализовали просто ошеломительный корпус. Конечно, на фронтальной панели нет ничего интересного, но вот сзади есть на что посмотреть.

Начнём с того, что производитель отказался от однотонной тыльной панели, так что она выполнена из серебристого материала с переливом вроде блёсток — выглядит очень необычно на фоне серых и белых конкурентов. Также на тыльной панели присутствуют некоторые декоративные элементы, отдалённо напоминающие про тематику роботов. И, что самое интересное, камера у этого смартфона расположена по центру тыльной панели, а не сбоку, как у всех современных смартфонов, что делает устройство более запоминающимся. Конечно, про характеристики устройства пока что информации не так много, но мы будем изучать это направление, потому что Red Magic 8 Pro очень интересен и потенциально будет стоить своих денег на триста процентов.
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