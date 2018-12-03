Red Magic Mars и его функции

Компания ZTE выпустила мощную игровую новинку. Игровой смартфон снабжен дактилоскопическим сканером, модулем геопозиционирования GPS-ГЛОНАСС, двумя слотами для SIM-карт и беспроводными адаптерами Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11 ac, 4G VoLTE. В комплект устройства входит звуковая гарнитура с микрофоном и док-станция, обеспечивающая одновременную зарядку аппарата и прослушивание музыки через симметричный порт USB-C.Корпус имеет размеры 158,25 х 75 х 9,85 мм, а весит смартфон 193 грамма. Электропитание осуществляет аккумулятор на 3800 мАч, поддерживающий функцию быстрой зарядки Neocharge. Аудиосистема DTS 7.1 + 3D Surround Sound обеспечивает отличное звуковое сопровождение игр.LCD-экран игрового аппарата имеет формат 18:9 и четкость изображения 2160 х 1080 пикселей. Размер диагонали равен 6 дюймам. Селфи-камера девайса снабжена оптическим модулем на 8 МП и широкоугольным объективом с диафрагмой F/2.0. C ее помощью в смартфоне реализована функция распознавания лиц. Камера включает в себя лишь один сенсор с разрешением 16 МП и диафрагмой F/1.8, она имеет систему фазовой автофокусировки и 2-цветную светодиодную вспышку.Стоимость смартфона составит 545 долларов.