Red Magic Mobile Game Expansion Dock для мобильного гейминга

Поддерживаемая ZTE компания Nubia Red Magic сегодня объявила, что док-станция Red Magic для мобильных игр компании будет официально доступна для покупки в ее родной стране, Китае, с 6 мая по начальной цене 168 юаней, что составляет около 26 долларов. Официальная глобальная цена устройства составляет 179 юаней, что примерно равно 28 долларам США. Компания также сообщила, что эту новую док-станцию можно использовать не только со смартфонами Red Magic, но и с другими смартфонами с поддержкой интерфейса USB Type-C. Благодаря устройству пользователь получает возможность существенно расширить возможности своего гаджета за счёт дополнительных портов для зарядки, подключения аналоговых наушников и так далее. Для геймеров штука полезная.

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