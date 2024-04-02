Red Magic представила мобильное охлаждение Cooler 5 Pro

Сегодня достаточно известный в Азии игровой бренд Red Magic представил новый кулер для мобильных геймеров под названием Cooler 5 Pro. Этот аксессуар поддерживает магнитное крепление MagSafe, но при этом поставляется со специальным задним зажимом, что делает его совместимым практически со всеми смартфонами. По словам производителя, кулер Red Magic Cooler 5 Pro обеспечивает более эффективное охлаждение и имеет технологию на базе искусственного интеллекта для контроля за температурой, который адаптируется к температуре устройства и повышает или понижает скорость вращения вентилятора. К сожалению, эта функция доступна только через приложение для Android, что означает, что владельцы iPhone не получат автоматических настроек на базе искусственного интеллекта — им придётся всё регулировать в ручном режиме.

Согласно официальной информации, Red Magic Cooler 5 Pro способен снизить температуру с 28 градусов до 0 всего за 30 секунд (верится в это с трудом, но заявление интересное). Внутри конструкции имеется вентилятор с 7 лопастями, который вращается со скоростью до 5500 об/мин, но при этом никогда не превышает уровень шума в 35 дБ. Также в устройстве присутствует жидкостное охлаждение — производитель разместил пластины испарительной камеры общей площадью 3060 кв.мм. Но гаджет не имеет собственного аккумулятора для автономной работы, поэтому его необходимо подключить к вашему смартфону или внешнему зарядному устройству. А стоит такое удовольствие 65 долларов.