RedMagic 10S Pro+ возглавил рейтинг AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых мощных флагманов под управлением операционной системы Android. Лидером рейтинга стал RedMagic 10S Pro+ на Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который набрал 2947567 баллов. Второе место занял Vivo X200 Ultra, а третье – iQOO Neo 10 Pro+. Оба на том же самом процессоре. Также в десятку вошли модели Vivo X200s, Honor GT Pro, OnePlus 13, iQOO 13, OPPO Find X8 Ultra, Redmi K80 Ultra и OnePlus Ace 5 Pro. В рейтинге субфлагманов произошло изменение – Realme Neo 7 SE (MediaTek Dimensity 8400 Max) опередил iQOO Z10 Turbo (Dimensity 8400) в борьбе за первую строчку. Почетное третье место занял Redmi Turbo 4 на Dimensity 8400 Ultra.