RedMagic 10S Pro+ возглавил рейтинг AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых мощных флагманов под управлением операционной системы Android. Лидером рейтинга стал RedMagic 10S Pro+ на Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который набрал 2947567 баллов. Второе место занял Vivo X200 Ultra, а третье – iQOO Neo 10 Pro+. Оба на том же самом процессоре. Также в десятку вошли модели Vivo X200s, Honor GT Pro, OnePlus 13, iQOO 13, OPPO Find X8 Ultra, Redmi K80 Ultra и OnePlus Ace 5 Pro. В рейтинге субфлагманов произошло изменение – Realme Neo 7 SE (MediaTek Dimensity 8400 Max) опередил iQOO Z10 Turbo (Dimensity 8400) в борьбе за первую строчку. Почетное третье место занял Redmi Turbo 4 на Dimensity 8400 Ultra.

iPhone 17 выйдет в фиолетовой или зеленой расцветке…
Сетевой информатор Majin Bu сообщает, что Apple выпустит базовый iPhone 17 в одной новой расцветке. Сейча…
Meizu 22 получит камеру с перископным модулем…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Meizu 22, кото…
Vivo X Fold 5 сравнили с iPhone 16 Pro Max на фото…
Компания Vivo опубликовала сравнительные фотографии грядущего флагманского смартфона Vivo X Fold 5 и iPho…
Moto G86 Power 5G на Dimensity 7400 готов к выходу…
В конце мая компания Motorola выпустила на международный рынок смартфон Moto G86 Power, который работает …
Realme GT 7 оценен в 50 тысяч рублей …
Компания Realme выпустила в российскую продажу смартфоны GT 7, GT 7T и GT 7 Dream Edition. Новинки оценен…
Samsung Galaxy A17 5G готов к выходу …
В базе данных малазийского регулятора SIRIM обнаружилось упоминание бюджетного смартфона Samsung Galaxy A…
Apple меняет политику комиссии в App Store…
Apple объявила о ряде изменений в работе App Store на территории Европейского союза в рамках попытки избе…
Представлен 500-Гц монитор AOC Q27G4K …
Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Q27G4K, которая получила 26,5-дюймовую QD-OL…
