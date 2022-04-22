RedMagic представила игровой монитор, игровые периферийные устройства и WiFi-маршрутизатор

По случаю четырехлетнего юбилея RedMagic президент Nubia Ни Фей сказал, что «компания скоро выйдет на рынок киберспортивных мониторов, киберспортивных маршрутизаторов, игровых клавиатур и мышей, а также XR и другого оборудования». Компания также сообщила, что 25 апреля RedMagic в сотрудничестве с ведущими мировыми разработчиками представит игрокам новые продукты с хардкорной эстетикой и экстремальной производительностью. Так что вполне вероятно, что некоторые из вышеупомянутых продуктов могут быть запущены 25 апреля.
В настоящее время RedMagic присутствует в таких регионах, как Европа, Северная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Латинская Америка. Высока вероятность того, что новые продукты будут доступны в этих регионах.