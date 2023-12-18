Redmagic 9 Pro вышел на мировой рынок

У нас есть отличные новости — смартфон Redmagic 9 Pro официально выходит на мировой рынок, что на самом деле является отличной новостью, так как это один из самых производительных гаджетов на рынке. Дело в том, что смартфон Redmagic 9 Pro поставляется с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и компания-производитель утверждает, что производительность этого процессора выросла на 32% (а графическая подсистема на 34%) по сравнению с процессором предыдущего поколения. Кроме того, потенциальный покупатель гаджета получает оперативную память LPDDR5X и встроенный накопитель для хранения контента UFS 4.0, а так как это самые быстрые стандарты памяти, можно быть уверенным, что проблем со скоростью не возникнет.

Кроме того, смартфон Redmagic 9 Pro оборудован специальным чипом Red Core 2, уникальным игровым процессором, который, по заявлению производителя, обеспечит игровую производительность высшего уровня, хотя до сих пор не совсем понятно как это реализовано. Ещё этот смартфон получил батарею ёмкостью в 6 500 мАч, которую можно зарядить при помощи технологии на 80 Вт. Интересно, что смартфон Redmagic 9 Pro получил передовой дисплей BOE Q9+ с разрешением Full HD+ и диагональю 6,8 дюйма с максимальной яркостью в 1600 нит, частотой обновления в 120 Гц и защищённым стеклом. Это китайский дисплей, который по качеству не уступает лучшим решениям LG и Samsung, что для многих пользователей будет крайне важным моментом, так как в будущем китайские компании будут выпускать ещё больше качественных дисплеев.