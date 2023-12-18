Redmagic 9 Pro вышел на мировой рынок

Кроме того, смартфон Redmagic 9 Pro оборудован специальным чипом Red Core 2, уникальным игровым процессором, который, по заявлению производителя, обеспечит игровую производительность высшего уровня, хотя до сих пор не совсем понятно как это реализовано. Ещё этот смартфон получил батарею ёмкостью в 6 500 мАч, которую можно зарядить при помощи технологии на 80 Вт. Интересно, что смартфон Redmagic 9 Pro получил передовой дисплей BOE Q9+ с разрешением Full HD+ и диагональю 6,8 дюйма с максимальной яркостью в 1600 нит, частотой обновления в 120 Гц и защищённым стеклом. Это китайский дисплей, который по качеству не уступает лучшим решениям LG и Samsung, что для многих пользователей будет крайне важным моментом, так как в будущем китайские компании будут выпускать ещё больше качественных дисплеев.