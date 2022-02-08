Redmi 10 2022 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Redmi 10 2022, который еще не был представлен официально. Аппарат набрал 367 баллов в одноядерном испытании и 1253 балла в многоядерном. Бенчмарк подтвердил наличие восьмиядерной платформы MediaTek MT6769H, 4 ГБ ОЗУ и предустановленной ОС Android 11.

Ранее сообщалось о 6,5-дюймовом IPS-экране с разрешением FullHD+ и кадровой частотой 90 Гц, батареи ёмкостью 5000 мАч, а также тройной тыльной камере с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп.