Redmi 10A Sport получил 6 ГБ ОЗУ Компания Xiaomi выпустила в Индии смартфон Redmi 10A Sport, который отличается от стандартной модели 6 ГБ оперативной памяти. Его цена составляет 135 долларов. Новинка также оснащается 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, однокристальной системой MediaTek Helio G25, поддержкой 10-Вт зарядки, 6,53-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, одинарной основной камерой на основе 13-Мп датчика , слотом для карты памяти microSD, поддержкой Bluetooth 5.0, сканером отпечатков пальцев на задней панели, 3,5-мм разъемом для наушников, предустановленной ОС Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5, портом Micro USB, корпусом толщиной 9 мм и массой 194 грамма. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 15:56 . Продукт - Redmi 10A Sport

Nothing Phone (1) полностью рассекречен …

В сети появились подробности о характеристиках и ценах смартфона Nothing Phone (1), официальный релиз кот… В сети появились подробности о характеристиках и ценах смартфона Nothing Phone (1), официальный релиз кот…

Apple глубоко интегрировала Shazam в iOS 16…

Apple недавно объявила миру о предстоящих обновлениях iOS 16 и iPadOS 16. Все совместимые модели iPhone п… Apple недавно объявила миру о предстоящих обновлениях iOS 16 и iPadOS 16. Все совместимые модели iPhone п…

Появились предполагаемые ключевые характеристики Xiaomi CIVI…

Xiaomi CIVI 1S был анонсирован в апреле этого года. Он появился в качестве обновленной версии оригинально… Xiaomi CIVI 1S был анонсирован в апреле этого года. Он появился в качестве обновленной версии оригинально…

Компания Apple начала производство iPhone 14 Pro…

Сетевые инсайдеры сообщают о том, что компания Apple уже начала тестовую сборку смартфонов iPhone 14. Ста… Сетевые инсайдеры сообщают о том, что компания Apple уже начала тестовую сборку смартфонов iPhone 14. Ста…

Xiaomi, OnePlus, realme и другие производители будут использ…

После того, как Qualcomm официально представила новую топовую мобильную платформу Snapdragon 8+ Gen 1, пр… После того, как Qualcomm официально представила новую топовую мобильную платформу Snapdragon 8+ Gen 1, пр…

Смартфон BQ 6868L Wide появился в продаже…

Российский бренд техники и электроники BQ представил смартфон BQ 6868L Wide. … Российский бренд техники и электроники BQ представил смартфон BQ 6868L Wide. …

Раскрыты характеристики дешевого смартфона realme C30…

В сети появились характеристики нового смартфона realme - модели C30. Ориентировочная цена устройство сос… В сети появились характеристики нового смартфона realme - модели C30. Ориентировочная цена устройство сос…