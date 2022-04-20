Redmi 10A дебютировал в Индии по цене 110 долларов

Смартфон Redmi 10A дебютировал в Индии. Новинка бюджетная, но поддерживает технологию расширения оперативной памяти.

Redmi 10A построен на SoC MediaTek Helio G25. Есть две конфигурации памяти: 3/32 и 4/64 ГБ. Также смартфон получил IPS-экран с диагональю 6,53 дюйма, разрешением HD+. Фронтальная камера 5-мегапиксельная, основная — с 13-мегапиксельным сенсором.

Redmi 10A получил аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 10 Вт. Работает смартфон под управлением Android 11 с интерфейсом MIUI 12.5, есть сканер отпечатков пальцев на задней панели, стандартный разъем для наушников. Толщина составила 9,1 мм, вес — 195 грамм. Стоимость версии с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти, составляет 8 372 рупий (110 долларов). Вариант с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти оценивается в 9 513 рупий (125 долларов).